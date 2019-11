Er is opnieuw een IS-weduwe ontsnapt uit het Koerdische kamp Al-Hol en onderweg naar België. Het gaat om de 26-jarige Nora Marzkioui, de weduwe van Sharia4Belgium-kopstuk Nabil Kasmi. Dat meldt het federaal parket.

Marzkioui zou in maart 2019 aangekomen zijn in het kamp Al-Hol, na de slag om Baghouz, maar volgens het federaal parket blijkt uit zeer recente informatie dat ze uit het kamp gevlucht is met haar kinderen ...