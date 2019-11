Gezellige eerste avondeditie van dorpsrestaurant in Hamont

Hamont

Hamont-Achel - Op woensdag 20 november sloegen verschillende partners uit Hamont-Lo de handen in elkaar om een gezellige eerste avondeditie van dorpsrestaurant Buurteluur op poten te zetten. Door het tijdstip te verplaatsen van donderdagmiddag naar de avond konden voor een keer ook werkende of schoolgaande mensen in een gezellige setting het lekkere 3-gangenmenu van Buurteluur uittesten.

Op deze speciale editie knutselden de leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool Hamont-Lo prachtige theelichthouders en menukaarten in herfsttinten. De zaal werd verder aangekleed door de vaste vrijwilligersploeg. Zij zorgden eveneens voor de vriendelijke bediening. De scouts en gidsen van Hamont grimeerden enkele bezoekertjes en voorzagen een knutselactiviteit. Ten slotte zorgde maatwerkbedrijf de Biehal voor het lekkere eten. Dankzij deze bonte mix aan partners uit de buurt werd het een zeer geslaagde eerste avondeditie!

Dit initiatief kadert in het project ‘Iedereen aan tafel’ van vzw de Biehal. Via dat project wil de Biehal een groter doelpubliek aanspreken door het concept van buurtrestaurants ruimer in te vullen. ‘Iedereen aan tafel’ wordt gesubsidieerd door Leader Kempen en Maasland en het Europese Landbouwfonds en loopt nog tot juni 2020.