Ann Van Elsen schrijft handleiding voor scheiding

Blend, zo heet het boek over nieuw samengestelde gezinnen dat Ann Van Elsen (39) aan het schrijven is.

Zelf maakte de ex-Miss België de scheiding van haar ouders mee. “Die hadden geen handleiding, want dat was toen nog geen schering en inslag”, vertelde ze in Wat een dag op VTM. De ervaring hielp haar wel toen ze uiteenging met haar eerste man, voetballer Gunther Van Handenhoven.

“Ik had een ingebouwde map over hoe ik daar met mijn kind mee moest omgaan. Ik heb wel degelijk van de scheiding van m’n ouders afgezien. Ik lachte altijd, maar dat was omdat ik het hen niet nóg moeilijker wilde maken.”