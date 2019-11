Nieuwe nummerplaten zullen pas komende lente met indexcijfer ‘2’ beginnen

Pas ten vroegste komende lente zullen de nieuwe nummerplaten beginnen met een ‘2’. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit. In eerdere berichtgeving klonk het dat dat nog voor het einde van het jaar zou gebeuren, omdat alle toegestane combinaties die beginnen met cijfer ‘1’ binnenkort opgebruikt zijn.

Sinds 2010 beginnen de nummerplaten met ‘1’, maar vanaf komende lente of zomer komt daar dus verandering in. “In tegenstelling tot wat we eerder dit jaar hadden berekend, zouden de nummerplaten die beginnen ...