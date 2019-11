Eén op de vijf Belgen heeft onvoldoende tijd voor zichzelf

Eén op de vijf Belgen ervaart thuis een gebrek aan privacy, bij ouders loopt dit cijfer zelfs op tot bijna de helft. Dat heeft het Life at Home Report van IKEA, dat peilt naar onze levenskwaliteit thuis, uitgewezen.

Volgens het Life at Home Report van IKEA, een internationaal onderzoeksrapport dat jaarlijks peilt naar onze noden thuis, heeft maar liefst één op de vijf Belgen te weinig tijd voor zichzelf. Bij ouders met jonge kinderen loopt dit cijfer nog hoger op. Daar ondervindt bijna de helft, meer bepaald 49 procent, een gebrek aan privacy.

En dat heeft blijkbaar verstrekkende gevolgen: bij zes op de tien leidt dit tot frustratie en in één op de drie zelfs tot angstgevoelens. Ook onze relaties kunnen hieronder lijden. Om optimaal te functioneren binnen een relatie geeft 66 procent aan dat tijd voor zichzelf echt nodig is. Vreemd? Niet echt. Alleen zijn blijkt voor een belangrijke vereiste is om helemaal tot rust te komen.

Ontsnappingsmogelijkheden

De manier waarop Belgen op zoek gaan naar een momentje voor zichzelf varieert sterk. Terwijl 43 procent alle technologische apparaten uitschakelt, is zes op de tien Belgen er net van overtuigd dat technologie hen tot rust helpt te brengen. Vooral ouders grijpen naar de tablet, de televisie of de telefoon om zich even te ontspannen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat bingewatchen door velen aangewend om tot zichzelf te komen (37 procent). Anderen verdiepen zich dan weer liever in een boek (44 procent) en sportievelingen joggen ’s morgens al graag eens een rondje (16 procent).