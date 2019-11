Kerstboom aangekomen op Grote Markt in Brussel

Op de Grote Markt in Brussel is donderdag rond 6 uur de kerstboom toegekomen. Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Delphine Houba was aanwezig toen de boom via uitzonderlijk vervoer arriveerde. Iets voor 8 uur werd de boom geplant, gadegeslagen door burgemeester Philippe Close.