Minder hiv-diagnoses in 2018, maar ziekte treft diverser publiek

In 2018 is het aantal nieuwe hiv-diagnoses gedaald met 2 procent vergeleken met 2017. Terwijl het aantal diagnoses daalt in de traditioneel getroffen groepen, komen er andere groepen bij, zoals mensen uit Azië en Latijns-Amerika, met wie preventieprogramma’s rekening moeten houden. Dat meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Sciensano registreerde 882 hiv-diagnoses in 2018. Dat stemt overeen met gemiddeld 2,4 nieuwe diagnoses per dag. Het is het vijfde jaar op rij dat er een daling is, ook al blijft het totaal aantal nieuwe ...