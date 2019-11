David Goffin na indivduele nederlaag en uitschakeling in Davis Cup: “Haalde deze week nooit mijn beste niveau”

David Goffin (ATP 11) reageerde woensdagavond ontgoocheld na zijn nederlaag tegen Alex De Minaur (ATP 18) in de Davis Cup. De Luikenaar verloor met 6-0 en 7-6 (7/4) van de 20-jarige Australiër.

“Ik kende opnieuw een slechte start en automatisch wordt het dan ingewikkeld”, vertelde de 28-jarige Goffin voor de microfoon van Sporza. “Het was zelfs een kleine catastrofe maar vanaf het begin van de tweede set heb ik ervoor gestreden en ging het beter. Ik kreeg kansen, setpunten. Het had in mijn voordeel kunnen uitdraaien en misschien had ik in een derde set mijn niveau nog kunnen optrekken. Maar het is zo. Hij was ook solide.”

Maandag had Goffin ook al een moeizame overwinning behaald tegen de bescheiden Colombiaan Ehali Galan (ATP 194). “Ik heb deze week nooit mijn beste niveau gehaald”, erkende de Belgische nummer 1. “Misschien was ik niet goed voorbereid. Het was een moeilijk toernooi voor mij. Maar ik heb aangeklampt, het maximum gegeven. Ik heb nergens spijt van. Misschien had ik kleine kansen beter moeten benutten. Maar dat is tennis. De Minaur is solide. Hij mist niets. Maar als je winners kan slaan, kan je hem neutraliseren. Dat had ik vanaf het begin moeten doen.”

De Minaur bezorgde zijn land door een overwinning tegen Goffin de zege tegen België. Eerder klopte Nick Kyrgios (ATP 30) immers Steve Darcis (ATP 158) in twee sets. “Het is een prachtig gevoel”, vertelde hij na afloop. “Ik kende een buitengewoon jaar, maar voor je land winnen gaat boven alles. Ik hoop deze lijn de volgende dagen door te trekken. Met Lleyton Hewitt hebben we een superkapitein die altijd achter ons staat en ons enorm motiveert. Deze zege is een knap werkstuk van de hele ploeg.”

België uitgeschakeld

Door deze nederlaag zijn de Belgen uitgeschakeld. Australië gaat door als groepswinnaar, de Belgen maakten nog een kans om als beste tweede door te gaan. Maar omdat Rusland meer gewonnen matchen en Argentinië meer gewonnen sets had, maakte ons land geen kans meer om bij de beste tweedes uit te komen. (belga)