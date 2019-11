De smis viert Sint-Elooi

Tessenderlo - Tradities zijn er om in ere te houden: elk jaar vieren de lassers van het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo Sint-Elooi, de patroonheilige van de lassers. Dit jaar gingen alle leerlingen van het 5de, 6de en 7de op bedrijfsbezoek bij Hydrex en bezochten ze de Welding Week beurs in Antwerpen.

Jef Sprengers, praktijkleerkracht lassen vertelt: “We zijn heel goed ontvangen bij Hydrex in Antwerpen. Hydrex doet onderhoudswerken aan schepen wereldwijd. Oud-leerling Dries Exelmans werkt er ondertussen als beroepsduiker en gaf ons een demonstratie, bovendien mocht Noah Pinxten een leerling uit het 7de jaar met duikbrevet mee onderwater een las oefening uitvoeren.

“We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst”, vult collega Jan Mertens aan, “en dat zij de verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt leren kennen. Zo is er heel veel vraag naar onderwaterlassers, denk maar aan de vele rederijen wereldwijd of de windmolens in zee die allemaal onderhouden moeten worden. Door hen naar een bedrijf mee te nemen en hen te laten zien wat de job inhoudt, helpen we hen om latere beroepskeuzes te maken.”

In de namiddag ging de groep naar de Welding Week beurs in Antwerpen Expo. Daar konden de leerlingen kennismaken met de nieuwste technologieën en konden ze hun eerste contacten leggen met bedrijven in de laswereld.