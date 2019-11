De technische staf van Genk krijgt steeds meer vorm. De timing is toevallig, de eerste contacten dateren al van het Mazzu-tijdperk. Maar met Michel Ribeiro vervoegt in december een verloren zoon de A-kern. De 43-jarige coach keert terug uit de VS en moet een hoofdrol spelen bij de overgang tussen de jeugdacademie en de A-ploeg.