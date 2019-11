België grijpt naast groepszege in Davis Cup door dramatische start van David Goffin

België heeft de strijd om groepswinst verloren van Australië. David Goffin (ATP 11) was onherkenbaar zwak in de eerste set en kon de boel niet meer rechttrekken in de tweede tegen Alex de Minaur (ATP 18): 6-0, 7-6. Eerder op de avond had Steve Darcis in twee sets van Nick Kyrgios verloren met 6-2 en 7-6. De Belgen hebben wel nog een waterkansje om door te stoten naar de laatste acht als ze zich bij de beste tweedes scharen.