Nadal helpt Spanje aan plaats in kwartfinales Davis Cup, titelverdediger Kroatië uitgeschakeld

Spanje heeft zich woensdag in Madrid geplaatst voor de kwartfinales van de Davis Cup. Rafael Nadal bracht het thuisland tegen titelverdediger Kroatië op een onoverbrugbare 2-0 voorsprong.

Roberto Bautista haalde het in de eerste wedstrijd met 6-1 en 6-3 van Nikola Mektic, Nadal won nadien met 6-4 en 6-3 van Borna Gojo. Kroatië probeert als titelverdediger woensdagavond nog de eer te redden in het dubbelspel, maar is al zeker uitgeschakeld na een eerdere nederlaag tegen Rusland.

Voor Rusland is het nog niet duidelijk of het doorstoot naar de kwartfinales als een van de twee beste tweedes. Het won met 3-0 van Kroatië en verloor met 2-1 van Spanje. Als België woensdagavond verliest van Australië, moet het eveneens hopen bij de beste tweedes te eindigen.