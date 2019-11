Steve Darcis kan niet stunten tegen Nick Kyrgios, België moet achtervolgen in cruciaal duel tegen Australië

Steve Darcis (ATP 158) heeft woensdagavond niet kunnen stunten tegen Nick Kyrgios (ATP 30) in de eerste enkelpartij tussen België en Australië in de finaleweek van de vernieuwde Davis Cup. In de eerste set won Kyrgios met duidelijke 6-2 cijfers, een gelijkopgaande tweede set bleef spannend tot het gaatje. Uiteindelijk trok de Australiër het laken naar zich toe na een felbevochten tiebreak, die eindigde op 11-9. Daardoor is België op achtervolgen aangewezen in het cruciale duel om de zege in groep D.

Darcis onderging in de openingsset duidelijk de wet van de sterkste tegen een imponerende Kyrgios, die vooral superieur was op de eigen opslag met liefst 22 aces. In de tweede set zette onze landgenoot zijn voet helemaal naast de Australiër. Darcis kreeg in de erg spannende tiebreak ook twee setballen, maar verkwanselde ze telkens. Voor Kyrgios volstond de derde wedstrijdbal op het af te maken.

Later woensdagavond treft David Goffin (ATP 11) Alex de Minaur (ATP 18) in de tweede enkelmatch. Dubbelspelers Joran Vliegen en Sander Gille sluiten de ontmoeting af met een partij tegen John Peers en Jordan Thompson. Bij een overwinning zijn de Belgen zeker van een stek bij de laatste acht, al kunnen ze bij een nederlaag ook als tweede nog doorstoten. Dan is er wel wat meeval nodig, want enkel de twee beste runner-ups op zes groepen stoten door.

België opende maandag met een 2-1 zege tegen Colombia. Steve Darcis, tegen Santiago Giraldo (ATP 277), en David Goffin, tegen Daniel Elahi Galan (ATP 194), wonnen hun twee enkelmatchen. Joran Vliegen en Sander Gillé verweerden zich nadien aardig in het dubbelspel, maar konden niet stunten tegen ‘s werelds beste paar Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Australië haalde het dinsdag met 3-0 van Colombia.