Wie anders? Mathieu van der Poel is Nederlands wielrenner van het jaar

Mathieu van der Poel is woensdagavond in Den Bosch verkozen tot Nederlands wielrenner van het jaar. De wereldkampioen veldrijden treedt zo in de voetsporen van zijn eeuwige rivaal in het veld Wout van Aert, die eerder deze maand uitgeroepen werd tot Flandrien.

Van der Poel was niet aanwezig bij de ceremonie om de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst te nemen. De Nederlander, die onder meer wegrenner Bauke Mollema en de wereldkampioenen Harrie Lavreysen (baan) en Twan van Gendt (BMX) aftroefde, was nog onderweg vanuit Frankrijk waar zijn vorige week overleden grootvader Raymond Poulidor dinsdag werd begraven.

Van der Poel (24) was in 2015 de jongste wereldkampioen veldrijden ooit. Dit jaar veroverde hij in het Deense Bogense opnieuw de wereldtitel om zich daarna op het wegseizoen te richten. Na al een hoofdrol te hebben vervuld in de Ronde van Vlaanderen (vierde) won Van der Poel op indrukwekkende wijze de Amstel Gold Race. Deze zomer won hij ook drie wereldbekerwedstrijden en de Europese titel in het mountainbike, de discipline waarop hij volgend jaar een gooi naar olympisch goud wil doen.