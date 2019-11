Honderdtal dode konijnen liggen al meer dan 10 jaar in kooien in ‘horrorstal’

In een verlaten stal in een deelgemeente van Grimbergen hebben leden van Animal Rights 80 tot 100 gemummificeerde konijnen gevonden. De dode dieren liggen er mogelijk al 10 jaar of langer. Er is een klacht ingediend bij de politie. ”De meeste klachten die we krijgen gaan over levende dieren, dit hebben we nog niet vaak gehoord,” aldus Dierenwelzijn. Een erfgenaam zelf laat via z’n advocaat weten dat ze dit sereen willen afhandelen.