We krijgen een nieuw Werchterweekend: TW Classic op zondag 21 juni. Video: ROBtv

Er is een tweede Werchterweekend op komst, want TW Classic zou dit jaar doorgaan op de dag na Werchter Boutique, op zondag 21 juni.

Een onverwacht plan is dat, want het was de afspraak met de gemeenten Rotselaar en Haacht dat er geen extra zevende festivaldag meer bij mocht. Die zou er dus toch kunnen komen. Eventueel moet één van de festivaldagen doorgaan op een andere locatie.