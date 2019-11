Hasselt -

Vandaag en morgen vindt in H-Park in Hasselt de eerste editie van de bedrijvennetwerkdagen plaats. Het is een handelsbeurs zoals twintig jaar geleden, maar er blijkt opnieuw nood aan. Ondanks het internet, zijn er fysieke contacten nodig tussen medewerkers van bedrijven, zo luidt de redenering. En de mobiliteit helpt al helemaal niet in Limburg om sneller tot elkaar te komen. Vandaar dat er zelfs een miniatuurversie van de Noord-Zuid-verbinding werd aangelegd.