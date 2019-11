Ryanair moet passagier toeslag voor handbagage terugbetalen

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair moet in Spanje een vrouw de toeslag van 20 euro die het bedrijf haar aanrekende voor haar handbagage terugbetalen. Een toeslag voor een stuk bagage dat probleemloos in de cabine vervoerd kan worden, is misbruik, zo oordeelde een rechter in Madrid woensdag. Ryanair heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.