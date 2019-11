Deelneemster Spaanse Big Brother wordt verkracht en ziet dat in dagboekkamer

In Spanje is een schandaal uitgebroken rond het populaire tv-programma Big Brother. Twee jaar nadat twee kandidaten uit het programma gezet worden na een vermeende verkrachting, heeft een Spaanse krant beelden te pakken gekregen van hoe het slachtoffer een dag later geconfronteerd werd met de beelden. De makers waren gewoon blijven opnemen tijdens de verkrachting.