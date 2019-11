Nadat Jietse Pauwaert deze zomer Twitter veroverde met zijn imitaties van West-Vlaamse moeders en leerkrachten is de jongeman er weer. Deze keer aapt hij opnieuw moeders na, maar gaat het over het verkeer. Hij werd uitgedaagd door de korpschef van Politiezone Damme en Knokke-Heist om een filmpje te maken voor de campagne #ejmevelogezien. Daarmee willen ze fietsveiligheid in de kijker zetten.