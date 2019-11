Zelfs Pokémon ontsnapt niet aan klimaatverandering: eerste soort ‘sterft uit’

De klimaatverandering is een wetenschappelijk feit en vindt nu ook de weg naar de virtuele wereld met de Japanse franchise Pokémon. In de meest recente game voor Nintendo Switch is één van de Pokémon, ooit kleurrijk en frivool, grijs en spookachtig geworden. In de ‘officiële’ Pokédex staat “plotse klimaatverandering” als oorzaak aangeduid.