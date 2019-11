TIPS. De kunst van Keith Haring en feestelijk bakken

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Informatieve mode



De Zweedse modeketen & Other Stories heeft de handen in elkaar geslagen met information designer Giorgia Lupi. Ze gingen aan de slag met hun gemeenschappelijke interesse in het toegankelijk maken van het onverwachte. Het resultaat? Een lijn met handgetekende, opvallende prints terugvinden, die knipogen naar onze ervaringen met datagegevens. De collectie is te koop in geselecteerde filialen en online. Prijzen vanaf 35 euro (voor een T-shirt).

Voedsel voor de huid

Beautymerk Nivea pakt uit met een nieuwe lijn om de droger wordende huid tijdens deze wintermaanden goed te verzorgen én veroudering tegen te gaan. Onder de noemer Q10 Extra Voedend komen er een olie, een dag- en nachtcrème op de markt. De olie belooft een gezonde teint, de dagcrème hydrateert en de nachtcrème focust nog meer op het voeden van de huid. Vanaf 12,99 voor de dag- en nachtcrème.

Feestelijk bakken

Wil je tijdens de feestdagen zelf een heerlijk dessert maken? Dan kun je aan de slag met de allereerste bakcollectie van Brabantia. Het merk lanceert de zogenoemde Celebake Collection. Daarin zitten twee bakblikken, twee springvormen en een muffinvorm, alles in een feestelijke champagnekleur. Prijzen starten vanaf 12,95 euro voor het kleinste bakblik.

De kunst van Keith



Liefhebbers van iconische kunst hebben er een datum bij om aan te stippen in de agenda: op vrijdag 6 december opent de tentoonstelling over Keith Haring in de Brusselse Bozar. Haring, die in 19990 overleed, was een New Yorkse artiest die beroemd werd met zijn iconische motieven: blaffende honden, kruipende baby’s en vliegende schotels. De expo loopt nog tot 19 april.