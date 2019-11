Oprichter van Extinction Rebellion noemt Holocaust “Een bijna normale gebeurtenis”

Een medeoprichter van de milieubeweging Extinction Rebellion heeft de Holocaust een “bijna normale gebeurtenis” in de geschiedenis van de mensheid genoemd. “Feit is dat in onze geschiedenis regelmatig miljoenen mensen in kwalijke omstandigheden om het leven gebracht worden”, zei de Brit Roger Hallam in een interview met het weekblad Die Zeit dat woensdag verscheen. Zijn uitlatingen kregen meteen harde kritiek uit Duitsland.