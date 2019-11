Een 22-jarige Genkenaar, een van de verdachten van de zogenaamde foltermoord, klaagt de Belgische overheid aan vanwege zijn “mensonterende behandeling” in de gevangenis van Sint-Gillis. Zijn zus heeft het zelfs over foltering.

Genkenaar M. zit sinds een half jaar in de cel van Sint-Gillis, in afwachting van zijn proces. Maar volgens zijn zus Meryem is hij “de wanhoop nabij” door de slechte leefomstandigheden in de gevangenis ...