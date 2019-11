Maasmechels Volkstheater al in kerstsfeer

Maasmechelen - Het Maasmechels Volkstheater verkeert al volop in de kerstsfeer. Van 6 t.e.m. 15 december voert het amateurgezelschap het blijspel 'Oeps ... verkeerde kerstman' op in zaal Jagersborg aan de Heirstraat 247A in Maasmechelen. Er zijn vijf voorstellingen voorzien.

Voor de tweede keer dit jaar zorgt MAVO voor een productie. Deze keer van een Engels blijspel van Sharkey en Sears. "Onze regisseur Viviane Peulen verrichte extra werk want ze bewerkte het stuk perfect tot een hilarisch blijspel", zegt voorzitter Mario Battista. "We spelen het vrijdag 6, zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 december telkens om 20 uur en eindigen met een matinee zondag 15 december om 15 uur.

"Voor het eerst werken we met genummerde plaatsen en in het vervolg telkens op een ander tijdstip. Niet meer in februari maar begin december.

"De tickets kosten €10 en zijn te bestellen via toneelmavo@hotmail.com of 0492 93 25 29. Voor de opvoeringen van vrijdag 13 december zijn er al geen tickets meer voorradig. Voor de andere dagen wel nog. Het is echt aangeraden niet te lang te talmen," aldus nog voorzitter Mario Battista die met zijn Mavo al 18 jaar lief en leed deelt op de planken van hun thuishaven zaal Jagersborg.