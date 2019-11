Genk -

De straf van de Genkse ex-schepen Ali Caglar (CD&V) is in beroep teruggebracht van 18 naar 12 maanden voor passieve corruptie tijdens de verkiezingscampagne in 2012. Ook de straf van Fabrizio Muto, de ex-president van de Genkse afdeling van de Hells Angels, is verlaagd.