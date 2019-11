Drum- en Percussiegroep Marcato Leut brengt een succesvol najaarsconcert

Opgrimbie

Maasmechelen - Op zondag 10 november vond het jaarlijkse najaarsconcert van Drum- en Percussiegroep Marcato uit Leut plaats. Het najaarsconcert met de titel ‘Sla Erop Los’ werd hier zeker letterlijk genomen.

De concertnamiddag werd op gang geslagen door de samenspelgroep van de Academie van Dilsen-Stokkem onder leiding van Chris Opsteyn. Zij brachten een zeer gevarieerd programma met muziek van Safri Duo, Imagine Dragons en Martin Garrix.

Nadat het talrijk aanwezige publiek goed was opgewarmd, was het de beurt aan de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Mechelen a/d Maas onder leiding van Patrick Warson om het beste van zichzelf te geven. Zij brachten o.a. muziek van Queen en speelden enkele mooie marsen.

Na dit mooie optreden was het de beurt aan Drum- en Percussiegroep Marcato uit Leut onder leiding van Maarten Warson. Zij brachten een mooi en variërend programma. Beginnen deed Marcato met het werk Drumbattle, een werk waar er geduelleerd wordt tussen de toms en snare drums. Daarna vervolgden ze hun concert met werken zoals ‘Party Nuts’, ‘Five Guys and Some Fries’ en ‘Technology’. Daarnaast haalde Marcato ook enkele werken van onder het stof: ‘Back to Bozzio’ en ‘Showspel’. Bij deze laatste mochten de muzikanten zelfs op elkaars stokken slaan! Eindigen deed het Drum- en Percussiegroep Marcato met een knaller van formaat: ‘And The Mountains Rising’. Dit 6-minuten durend stuk is een stuk waarbij een snel tempo en hoog volume gevraagd wordt van elke muzikant. Als klap op de vuurpijl werd er ook stevig geroepen tijdens dit werk.

Voor Drum- en Percussiegroep Marcato uit Leut was dit een uiterst succesvolle concertnamiddag met veel toeschouwers, veel kwaliteitsvolle muziek en een zeer gezellig sfeer.