NMBS wil treinaanbod met nog eens 4 procent verhogen

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft de ambitie om het treinaanbod vanaf eind volgend jaar met 4 procent te verhogen. Dat staat in het voorstel dat in december zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur van de maatschappij, zo heeft NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir woensdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.