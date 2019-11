Succesvolle innovatiedag rond energie in The Box

Maaseik - Dat energie in de toekomst een steeds belangrijkere rol zal spelen, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Om mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen organiseerde Mosa-RT de Innovatiedag Energy of tomorrow / Smartbuildings.

De inleiding werd gegeven door Energyville, zij doen onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Verder werden er boeiende presentaties gegeven door onze partners Beckhoff en Cronos over gebouwenbeheersing, artificiële intelligentie en IOT

Daarna was het de beurt aan de PXL en Intellisol met een uiteenzetting over verschillende buffersystemen voor energie, gevolgd door Viessmann met een uiteenzetting over de mogelijkheden van brandstofcel technologie. Als laatste gaf de UCLL uitleg over Loxone Smart Home domoticasystemen.

Met een netwerkmoment werd deze succesvolle dag afgesloten.