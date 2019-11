ROYALS. Kate Middleton in gewaagde jurk en er is nog een koninklijk huwelijk op til

Kate Middleton en prins William trokken deze week naar de Royal Variety show in Londen, waarvoor de hertogin opteerde voor een gewaagde, kanten jurk van Alexander McQueen. In Monaco werd de nationale feestdag gevierd en daar stal de tweeling de show. NOg in Groot-Brittannië is er nieuw een koninklijk huwelijk in aantocht.

Prins William en Kate Middleton werden maandagavond verwacht in het London Palladium Theatre voor de Royal Variety show. Daarmee wordt geld ingezameld voor Royal Variety Charity waar Queen Elizabeth de beschermheer van is. Het echtpaar zag er stralend uit op hun date night en dat was vooral aan Kate te danken. Zij koos voor een gewaagdere jurk dan we van haar gewend zijn. Het ging om een zwarte, kanten creatie van Alexander McQueen. Met een rugdecolleté en zwarte stiletto’s kwam ze verrassend sexy voor de dag.

De Cambridges zouden het volgens een anonieme bron in entertainmentblad People nog steeds niet goed kunnen vinden met prins Harry en Meghan Markle. "Ondanks hun openhartige gesprekken van de afgelopen weken, verloopt het contact met de rest van de koninklijke familie stroef", klinkt het. "Niemand van de Britse royals doet moeite om een berichtje te zenden, te vragen hoe het gaat of langs te gaan." Wat er echt gaande is, blijft vaag. Zeker is wel dat Harry en Meghan Kerstmis in de Verenigde Staten vieren bij haar moeder.

Dinsdag werd in Monaco de nationale feestdag of Fête du Prince gevierd. Natuurlijk konden prins Albert, prinses Charlene en de kinderen Jacques en Gabrielle niet ontbreken, maar ook de rest van de familie was van de partij om de menigte vanop het balkon toe te zwaaien. De familie Grimaldi is de laatste tijd stevig uitgebreid - prinses Charlotte stelde haar twee nieuwe kleinkinderen voor aan het publiek - en dus grapte Albert achteraf dat het balkon te klein begon te worden.

Niettemin slaagde de vierjarige tweeling erin om met de meeste aandacht te gaan lopen. Zo droeg Gabrielle een blauwe mantel en rood ensemble met een rode baret. Jacques had een traditioneel pak met hoge hoed en pluimen aan. Ze zwaaiden en gooiden kushandjes naar de toeschouwers. Gabrielle is volgens haar papa een beetje cameraschuw. “Soms mag je foto’s van haar nemen, soms niet. Het hangt een beetje af van haar humeur.”

In Groot-Brittannië staat er binnenkort nog een koninklijk huwelijk op het programma. Zo heeft prinses Flora Alexandra Ogilvy, het achternichtje van prinsen William en Harry, zich verloofd met Timothy Vesterberg. Dat maakte de 24-jarige zelf bekend via Instagram. “We zijn verloofd! Mijn geliefde Timothy vroeg me om met hem te trouwen en we zijn zielsgelukkig”, klinkt het bij de foto van het koppel.

Flora is werkzaam als kunstconsultant en is pas 56ste lijn voor de troonopvolging. Haar vriend Timothy was eerder een professioneel ijshockeyspeler in zijn thuisland Zweden, maar verhuisde naar Londen om bij zijn geliefde te kunnen zijn. Vandaag is hij aan de slag als bankier.



Onze koningin Mathilde mocht deze week haar beste Nederlands bovenhalen tijdens de Voorleesweek van vzw Iedereen Leest. Ze bracht voor die gelegenheid een bezoek aan de bibliotheek De Poort in Berchem en las er een verhaaltje voor aan de aanwezige kinderen. De week stond dit jaar in het teken van kinderen en jonge mantelzorgers die geconfronteerd worden met ziekte of een zorgsituatie.

En dan komt er ook nog heuglijk babynieuws uit Japan. Daar is oud-prinses Ayako (29) bevallen van een zoon. Volgens het Japanse hof maken moeder en kind het goed. Ayako is een achternichtje van de eerder dit jaar afgetreden keizer Akihito en een dochter van de overleden prins Takamado. Door haar huwelijk met burger Kei Moriya in vorig jaar in oktober verloor ze wel haar koninklijke titel.

In Nederland zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima op zoek naar een nieuwe chef-kok. Meesterkok Willem-Pieter van Dreumel stopt er na twee jaar mee en er is dus een opvolger nodig. Het gaat om een fulltime functie. Koks die goed zijn in het bereiden van vis en groenten hebben naar verluidt een streepje voor. Bovendien wordt van de kandidaten verwacht dat ze goed communiceren en niet snel uit hun lood te slaan zijn. En wat levert dat op? Maximaal 2.970,50 euro bruto per maand, maar daarin zijn de extraatjes nog niet inbegrepen.