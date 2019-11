Dit worden de trends voor 2020, volgens modeplatform Lyst

Naar jaarlijkse gewoonte blikt modeplatform Lyst vooruit op de trends voor het komende jaar. Uit het nieuwe rapport blijkt dat micro zal plaatsmaken voor maxi en ook een beetje ‘space’ in je garderobe is niet verkeerd.

‘Intergalactische mode’ is volgens de kenners de grootste trend die eraan zit te komen. De reden is simpel: in 2020 zullen vier missies naar Mars plaatsvinden. Daarnaast zal ook een nieuwe generatie van ruimtevaartuigen klaar zijn. Veel ontwerpers spelen hier al op in met onder meer kleren met holografische materialen. In 2020 zal er wellicht vaker geknipoogt worden naar de ruimtevaart.

Verder zou Japanse kleding weleens prominent aanwezig kunnen zijn in modeland. Dit naar aanleiding van de Olympische en Paralympische Spelen die deze zomer plaatsvinden in Tokio. Nog op de radar: grote - denk oversized - tassen om aan je arm te bengelen, in tegenstelling tot de minuscule handtassen dit jaar.

Politiek signaal

De derde grote trend die wordt voorspeld, zijn politieke statements op kleding omdat de aankomende presidentsverkiezingen weer een grote rol gaan spelen in de Verenigde Staten. Verder tipt Lys nog enkele namen in het milieu om in de gaten te houden. Onder hen is de Franse Marine Serre, die op de Brusselse modeacademie La Cambre studeerde en bekend raakte met de maanprint op outfits. Haar ontwerpen vallen trouwens in de smaak bij onder meer Beyoncé, Dua Lipa en Ariana Grande.