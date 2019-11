Park van Genk trakteert kinderen op leuke kinderrechtendag

Houthalen-Helchteren - 20 november is Kinderrechtendag, een hoogdag in de enige Limburgse Kinderrechtenschool, Go! Park van Genk. Het is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd.

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de VN in New York het 'Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind' aan. Het verdrag werd ondertekend door bijna alle landen en groeide uit tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld. Sindsdien vieren we wereldwijd op 20 november de internationale kinderrechtendag.

Park van Genk geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, in vakoverschrijdende projecten, op themadagen en tijdens buitenschoolse activiteiten,...Door samen met de leerlingen in te zetten op kennis, vaardigheden en attitudes rond kinderrechten ontwikkelen zij competenties die bijdragen aan actief burgerschap. Solidariteit, emancipatie en empathie staan hierbij steeds centraal.

Woensdag 20 november stonden de leerkrachten te popelen om de kinderrechten weer in de kijker te zetten. Dit hebben zegedaan aan de hand van klasdoorbrekende workshops vol spel, crea, beweging, muziek, verhalen, drama, huishoudelijke activiteiten,... De leerlingen van het zesde leerjaar konden genieten van Rode speurneuzen op schattenjacht georganiseerd door Arktos. Een schattenjacht waarbij ze op zoek gingen naar krachten, kwaliteiten en talenten die ze nodig hebben om zich goed te voelen in de klas en de school. Hierbij stonden verbinden en versterken centraal.

Het laatste lesuur werd een toonmoment gehouden in de overdekte speelzaal. Alle workshops kwamen aan bod. Met als kers op de taart een kinderrechtenlied geschreven door onze leerlingen op de melodie van leef van André Hazes.Om deze feestdag helemaal compleet te maken werd als afsluiting het ingezamelde speelgoed aan Sint-Vincentius overhandigd. Dit werd gedaan door de leden van de kinderrechtenraad. Want ieder kind heeft recht op de Sint.