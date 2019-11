Britse Tories krijgen kritiek nadat ze Twitteraccount tijdens debat aanpassen naar “factcheckUK”

De Conservatieve partij in Groot-Brittannië heeft een “stunt” met zijn officiële Twitteraccount als een boemerang weer in het gezicht gekregen. Tijdens het debat tussen de Conservatieve premier Boris Johnson en oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labourpartij veranderden de Tories de naam van hun officiële Twitteraccount in “factcheckUK”, en postten ze Labourkritische tweets. Het kwam hen op veel ergernis en kritiek te staan.