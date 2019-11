Een 25-jarige man uit Diepenbeek stond woensdag terecht voor zes inbraken bij vzw’s in Kortessem, Genk en Diepenbeek. “Mijn cliënt staat zwak in het leven”, zo klonk het bij zijn advocaat.

De feiten vonden plaats in januari en oktober 2017 en januari 2018. In totaal werden er zes inbraken gepleegd in vzw’s in Kortessem, Genk en Diepenbeek. De dieven gingen ervandoor met onder andere een ...