Drie jaar cel voor Marokkaan die neef met machete aanviel op straat

Een 24-jarige Marokkaanse man kreeg woensdag voor de Tongerse correctionele rechtbank een celstraf van drie jaar en een geldboete van 1.200 euro nadat hij zijn neef met een machete aanviel op straat in Kinrooi. De mannen hadden ruzie omdat het slachtoffer joints zou roken tijdens de ramadan.

De feiten dateren van 11 juni 2016. Om kwart na vijf in de namiddag kreeg de politie een oproep over een steekpartij aan de Kloosterpoort in Kinrooi. Een 24-jarige man viel zijn neef aan met een mes van ...