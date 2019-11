Versace brengt eigen soapserie uit voor de kerstperiode

Donatella Versace brengt in samenwerking met de Amerikaanse kunstenares Sarah Baker en het Britse kunstmagazine Baroness een soapserie uit in de aanloop naar de kerstperiode. Ster van de minireeks is het vijftigjarig topmodel Helena Christensen.

De kerstperiode zal worden opgefleurd door de miniserie ‘Versace Holiday Saga’ die het Italiaanse modehuis via YouTube op het grote publiek loslaat. De eerste aflevering werd alvast vrijgegeven en is een soort van kunstzinnige parodie op de soaps uit de jaren tachtig. Er komen zes korte afleveringen die, zoals het genre het vraagt, telkens worden afgesloten met een cliffhanger.

De serie vertelt het verhaal van de personages Angelina en de Barones, gespeeld door respectievelijk Sarah Baker en supermodel uit de jaren negentig Helena Christensen. Vanzelfsprekend zijn beide vrouwen gekleed in creaties van Versace.

Angelina is de CEO van Narcissist Records en komt in de problemen omdat ze iemand vergeten te vermelden is als auteur van de hitsingle ‘Spritz me with your love’. Daarna gaat de bal aan het rollen en raakt onder andere haar vriendje vermist.

Bekijk hier alvast de eerste aflevering.