Ook een uitnodiging om het te komen uitleggen voor de rechtbank maakte geen indruk op heel wat bijzitters die op 26 mei hun kat stuurden naar het kieslokaal. De helft van de 32 betichten daagde woensdag niet op in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 26 mei kregen zo’n 5.300 Limburgers een oproepingsbrief in de bus om als bijzitter in een kiesbureau te zetelen. Wie die dag niet beschikbaar was ...