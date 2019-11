Youth for Climate houdt ‘die-in’ in Europees parlement

Een veertigtal activisten van Youth for Climate en WeMove Europe hebben woensdagvoormiddag een zogenaamde ‘die-in’ gehouden in het Europese parlement, tijdens de partijconferenties van de socialistische S&D en het liberaal-centristische Renew Europe. De Europarlementariërs stemmen volgende week over de nieuwe Europese Commissie, en die moet een klimaatcommissie zijn.