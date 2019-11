‘Kung Fu Beer’ entertaint toeschouwers met opmerkelijke trucjes

Kungfu moeilijk? Voor Claude, een beer in de Japanse Asa Zoo, lijkt het alvast kinderspel. Een filmpje dat een bezoeker woensdag maakte, laat zien hoe het dier onophoudelijk trucjes maakt met een stok. En daarmee is de beer overigens niet aan zijn proefstuk toe.

Het is inmiddels de vierde keer dat de getalenteerde beer zijn strafste trucjes bovenhaalde voor een camera. Ook vorig jaar, in 2010 en 2008 was iemand al in staat om een gelijkaardig voorval vast te leggen. Ditmaal liet Claude zich opmerken door een stok in het rond te draaien. Op het eerste gezicht redelijk simpel, maar voor professor Marc Bekoff, een gedragsexpert op het vlak van dieren, “te complex om spontaan aan te leren”. Hij vermoedt dan ook dat het gebruik van de stok voorkomt uit een doorgedreven training.