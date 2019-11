Spanje klopt Rusland na laat dubbelspel in Davis Cup, Nadal betreurt nachtelijke wedstrijden

Spanje heeft dan toch zijn eerste ontmoeting in groep B van de Davis Cup gewonnen. De Spanjaarden, met Rafael Nadal (ATP 1) als speerpunt in eigen land, klopten Rusland met 2-1. Het beslissende dubbelspel eindigde pas diep in de nacht van dinsdag op woensdag. “Wedstrijden na middernacht zijn heel moeilijk voor ons als tennisser”, deed Nadal nadien zijn beklag.

Andrey Rublev (ATP 23) bracht de Russen dinsdag na winst in drie sets (3-6, 6-3, 7-6 (7/0)) tegen Roberto Bautista Agut (ATP 9) voor, maar Nadal stelde gelijk tegen Karen Khachanov (ATP 17). De nummer 1 van de wereld won in 6-3, 7-6 (9/7). Marcel Granollers en Feliciano Lopez trokken de thuisploeg nadien in het dubbel tegen Andrey Rublev en Karen Khachanov over de streep: 6-4, 7-6 (7/5).

Nadal betreurde nadien het late startuur van het dubbelspel. “De partij begon pas om 0u45 en dat maakt het voor ons tennissers heel moeilijk”, zei de Spanjaard. “Maar ook voor de fans, die de dag nadien moeten werken. Als een partij pas om 2 uur eindigt, slaap je door de adrenaline niet voor 4u30. En daags nadien moet je dan al opnieuw aan de bak. Een oplossing is misschien om de ochtendsessie (nu 11u, red) vroeger te laten starten, zodat ook de avondsessie (nu 18u, red) eerder kan beginnen. Maar dan moeten de spelers van de eerste matchen ‘s ochtends wel heel vroeg uit de veren.”

Spanje speelt woensdag, vanaf 18u tegen Kroatië, zijn tweede partij in groep B.