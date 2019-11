Meghan Markle vertelt in gerechtsdocumenten over turbulente relatie met haar vader

Uit gerechtsdocumenten blijkt dat Meghan Markle specifiek enkele tabloids aanklaagt omdat die een brief van haar aan haar vader Thomas hebben gepubliceerd, die werd geschreven in een “stressvolle en bedroevende” periode.

Meghan Markle en haar team van advocaten hebben op 11 november een klacht ingediend tegen Associated Newspapers, de eigenaar van de tabloidkranten Daily Mail en Mail on Sunday. Die hadden een persoonlijke brief van de hertogin aan haar vader Thomas gepubliceerd. Uit de gerechtsdocumenten die de Britse pers nu te pakken kreeg, blijkt dat het om een “private en vertrouwelijke” brief gaat die werd geschreven in een “stressvolle en bedroevende” periode.

Uit de documenten blijkt ook dat volgens haar advocaten maar een deel van de brief, die in februari werd geschreven, werd gepubliceerd. En dat daardoor “opzettelijk een gemanipuleerd beeld werd gecreëerd om Meghan in een kwaad daglicht te stellen”. De stukken die niet in de kranten verschenen, zouden namelijk net weergeven dat de hertogin wel nog om haar vader en haar naasten geeft.

Babyshower

Er wordt ook verwezen naar de relatie met haar moeder Doria Ragland. Zo werd in de Britse pers beweerd dat die niet was uitgenodigd op de babyshower voor Archie. “Haar moeder was natuurlijk wel uitgenodigd en mijn cliënte heeft haar ook een vliegtuigticket aangeboden. Ze kon er echter niet bijzijn omdat ze professionele verplichtingen had”, klinkt het.

Verder wordt ook nog het verhaal getackeld als zouden zij en Harry heel wat belastinggeld gebruikt hebben om hun huis Frogmore Cottage te renoveren. Het zou om een bedrag van 2,7 miljoen euro gaan. Ook dat zou “volledig onwaar” zijn, wordt geclaimd.