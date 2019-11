Jennifer Lopez wordt het nieuwe gezicht van Coach

Hoewel ze al jaren een superster is, werd 2019 het jaar van de comeback in de modewereld voor Jennifer Lopez. Ze kondigt nu bovendien aan dat ze het nieuwe uithangbord van Coach wordt en een eerste campagnebeeld werd al losgelaten.

Jennifer Lopez kondigde dinsdag aan dat ze het wereldwijd het nieuwe gezicht van Coach wordt. Vanaf de lente van 2020 zal ze in campagnes verschijnen voor de modecollecties, accessoires en schoenen van het merk dat vooral bekend is voor zijn handtassen. De foto’s zullen worden genomen door de bekende fotograaf Juergen Teller.

“Jennifer is zo authentiek. Ze weet wat ze wil en heeft altijd haar eigen pad gevolgd. Ze is echt de belichaming van waar Coach voor staat en onze nieuwe campagnes. Ze komen ook alle twee uit New York”, zegt creatief directeur Stuart Vevers in een mededeling.

2019 is een boerenjaar voor JLo, en al zeker op het vlak van mode. Zo werd ze door de Council of Fashion Designers of America (CFDA) uitgeroepen tot Fashion Icon van het jaar. Ze maakte daarnaast ook haar rentree op de catwalk bij Versace in de iconische groene jurk van het Italiaanse modehuis.