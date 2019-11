Tientallen betogers houden universiteitscampus in Hongkong nog altijd bezet

De campus van de Hong Kong Polytechnic University (Poly U) is woensdag al vier dagen gebarricadeerd, door nog tientallen betogers. In een verklaring zegt de regering van Hongkong dat goed 800 mensen de campus “op een vreedzame manier” hebben verlaten en “samenwerken met het politieonderzoek”. In het statement heeft de regering het over “relschoppers”.