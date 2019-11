Leerlingen restaurateur bezoeken het mijnwerkersmuseum in Eisden

Eisden

Maasmechelen - Een achttal leerlingen volgen avondcursussen in de PCVO (PTS) voor schilder- en restauratietechnieken en deden inspiratie op in het mijnwerkersmuseum van Eisden-Cité.

Het museum is een van de weinige origineel gebleven tweewoonsten uit 1925 en ligt in het hart van de oude tuinwijk.

Een gids van vzw Erfgoed Eisden gaf de cursisten een rondleiding in het museum. Er was veel belangstelling voor de toepassing van de oude verf- en decoratietoepassingen zoals: sponstechnieken, marmer- en houtimitaties, muurdecoratie en zo meer.

Typisch was bijvoorbeeld een op de slaapkamervloer geschilderde vloermat met franjes en al. De mijnwerkersfamilies konden zich toen geen dure inrichting permitteren, maar probeerden met eenvoudige middelen hun woningen te verfraaien.

Verder bevinden zich er nog talloze voorwerpen en meubilair uit het verleden. De cursisten restaurateur vonden het een aangenaam en vooral inspirerend bezoek. Enige tijd geleden werden er meerdere scènes uit de populaire Vlaamse film Marina, in en om het mijnwerkersmuseum opgenomen.

Wegens werken is het museum momenteel gesloten en heropent zijn deuren op zondag 2 januari 2020.