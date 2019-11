Victoria Beckham lanceert haar eerste huidverzorginsproduct

Beetje bij beetje breidt Victoria Beckham haar zakenimperium uit. Na haar modehuis en een make-uplijn waagt ze zich nu voor het eerst aan een product voor huidverzorging.

Eerder dit jaar pakte Victoria Beckham al uit met haar eigen make-uplijn Victoria Beckham Beauty. Het ging toen onder meer om een oogschaduw en een eyeliner. Meteen maakte ze bekend dat er in de toekomst ook nog producten voor de lippen en de huid zouden volgen, maar een exacte datum maakte ze daarbij niet bekend. En nu is het zover.

In samenwerking met professor Augustinus Bader heeft ze een dagcrème ontwikkeld en die is vanaf vandaag beschikbaar. De Cell Rejuvenating Priming Moisturiser, zoals het product voluit heet, komt in verpakkingen van 30 en 50 milliliter en kost respectievelijk 85 en 130 euro.