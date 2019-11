Voor vierde jaar op rij minder doden door terreur wereldwijd

In 2018 zijn wereldwijd 15.952 mensen door terrorisme om het leven gekomen, of 15,2 procent minder dan in 2017 en 52 procent minder dan in 2014. Het is het vierde jaar op rij dat dit aantal daalt. Dat meldt het Institute for Economics and Peace, dat de Global Terrorism Index heeft gepubliceerd. De taliban waren in 2018 de dodelijkste terreurgroep.