Inwoners helpen mee aan bloemenstad Genk

Genk - Ieder jaar plant stad Genk duizenden bloembollen op openbare stukjes groen, maar dit jaar met extra veel vrijwillige hulp van... zijn inwoners.

Ook dit jaar heeft Genk opnieuw geïnvesteerd in een prachtig voorjaar. Maar liefst 200.000 bloembollen werden er dit jaar extra geplant op openbare stukjes groen in de Stad. Ieder jaar worden deze bloembollen vooral machinaal geplant, en een ander gedeelte door de medewerkers van de stad. Maar dit jaar verliep het net een beetje anders, Dankzij de inwoners is er een extra groot gedeelte met de hand geplant, verspreid over het Genkse grondgebied. Genk in Bloei deed dit jaar een oproep naar de inwoners van de stad om mee te helpen hun buurt extra kleur te geven, en dit met veel succes! "We hebben zeer veel reacties gekregen op onze oproep, gaande van scholen tot verenigingen en zelfs mensen die meehielpen om hun eigen straat op te fleuren. Dat bloembollen bij iedereen geliefd zijn is toch wel iets bijzonders want de opkomst was even divers als de bloembollen die werden geplant. Jong, ouder, van Genkse origine of niet: enthousiast was iedereen. Dit is zeker een motivatie voor een volgende editie.", aldus de werkgroep.