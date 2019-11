Diva's ontmoetten elkaar in Beringen-Mijn

Beringen-Mijn

Beringen - Al drie jaar ontmoeten vrouwen met een migratieachtergrond en KVLV-leden elkaar binnen een DIVA-project. Samen zetten ze in op armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Na een inleidend filmpje volgde een panelgesprek.

Al de deelnemers waren enthousiast over de ontmoetingen: de eerste stap is altijd moeilijk, maar samen gingen ze shows bezoeken, ze namen deel aan kook- en breistonden, er werden veel ervaringen uitgewisseld om sommige deelemers uit hun sociaal isolement te halen.

Kleur, hoofddoek, taal... Al deze barrieres werden overwonnen. Tijdens een feestelijke receptie konden de deelnemers napraten en de onderlinge banden versterken. Met de steun van de sStad Beringen hopen zij in het voorjaar een vrouwendag te kunnen organiseren.