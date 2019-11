Creatief aan de slag in de drukkerij op school

Tessenderlo - Het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo is één van de weinige scholen in Vlaanderen die nog over een eigen drukkerij en een grafische afdeling beschikt. Maar werken in een drukkerij, wat houdt dat precies in? We vroegen het aan Femke Buyens, leerling van het 6e jaar Drukken en Afwerking.

“Toen ik tijdens een opendeurdag kennismaakte met deze studierichting, was mijn keuze snel gemaakt. Creatief zijn, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, nauwkeurig werken,... spreken mij zeer aan,” vertelt Femke enthousiast.

“We starten steeds met een ontwerp in Indesign, Illustrator of Photoshop. Daarvan wordt een plaat gemaakt door de CTP (computer to plate) en dan kan het drukwerk beginnen. We werken met verschillende kleuren (CMYK) die we op elkaar in een register leggen. Het moeilijkste is komen tot de juiste kleurencombinatie. Daarna volgt de afwerking : snijden, plooien, lijmen,...

Het leukste van de richting vind ik het volledige proces; creatief aan de slag gaan met een ontwerp om dan te komen tot een mooi eindproduct.”

In deze studierichting zitten regelmatig meisjes maar niet in overvloed, ook op de stageplaatsen zien we vrouwelijke werknemers maar dan vooral in de afwerking.

“Tijdens mijn stage bij Drukkerij Danneels in Beerse werk ik liever in de drukkerij dan in de afwerking omdat er veel afwisseling is en ik verantwoordelijkheid krijg.”

Volgend jaar volgt ze zeker nog het zevende specialisatiejaar Meerkleurendruk en Drukwerkveredeling. Daarna wil ze graag verder studeren in de richting Webdesign.