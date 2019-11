Tottenham Hotspur verspilt geen tijd: José Mourinho is nieuwe coach

Het was dinsdag een kleine schokgolf in het Engelse voetbal. Tottenham zette succescoach Mauricio Pochettino aan de deur wegens de magere resultaten. Direct gonsde het van de geruchten over een mogelijke opvolger, en de Spurs schakelden meteen in de hoogste versnelling. José Mourinho werd woensdagochtend al aangekondigd als nieuwe coach.

In de loop van de nacht kwam Sky Sports-journalist Fabrizio Romano al met het nieuws naar buiten dat Tottenham in vergevorderde onderhandelingen zat met de Portugese coach. Donderdagochtend brachten de Spurs meteen het nieuws naar buiten. ‘The Special One’ is de nieuwe sportieve baas van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Hij zette zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2023.

“Met José hebben we één van de meest succesvolle coaches in het voetbal aangetrokken”, meldt sterke Daniel Levy op de website van de club. “Hij heeft veel ervaring, kan een ploeg inspireren en is een groot tacticus. Hij won prijzen met elke club waar hij werkte. We geloven dat hij energie en geloof in de kleedkamer zal brengen.”

Voor Mourinho is het een terugkeer naar het Engelse voetbal, nadat hij in december vorig jaar aan de deur gezet werd bij Manchester United. Tottenham is al jaren een vaste klant in de top vier en haalde afgelopen seizoen de Champions League-finale, maar is op de dool en staat momenteel pas 14de in de Premier League. Pochettino betaalde het gelag, amper 11 uur later staat Mourinho al op Hotspur Way.